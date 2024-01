Ilyushin Il-76, l'aereo maledetto dell'aeronautica militare russa: «Già 13 distrutti in 50 anni». Tutti gli incidenti

Progettato per trasportare macchinari pesanti in aree remote e poco servite, l'Ilyushin Il-76 è un quadrimotore cargo multiuso a medio-lungo raggio, utilizzato principalmente per il trasporto di merci che richiedono l'utilizzo di una rampa di carico, in particolare per carichi eccezionali o pesanti che non potrebbero essere trasportati altrimenti. Considerato da molti "un aereo maledetto" a causa dei numerosi incidenti, è in uso dall'aeronautica militare russa dagli anni '60.