Unica, Ilary Blasi: «Noemi? Totti giurò davanti ai nostri figli che era tutto falso. L'investigatore si fece sgamare...»

Ilary Blasi e Francesco Totti. L'ex capitano e l'ex letterina. Copertine, fiumi di inchiostro, foto e video. La coppia più in vista e ammirata dello showbiz. Vent'anni insieme sulla cresta dell'onda. Poi le voci, i presunti tradimenti. La rottura con una nota congiunta. Lo sgomento dei fan. Dopo mesi di voci, tra guerre in tribunale e parodie sulla vicenda Rolex, Blasi rompe il silenzio. In Unica, il docufilm Netflix, si mette a nudo e parla per la prima volta della fine della sua storia d’amore: «Una sera andiamo a cena e comincio a notare un marito diverso: da lì un disastro». Tra lacrime e ironia, nuovi tasselli svelano al pubblico altri particolari di una storia che non smette di appassionare nonostante l'epilogo