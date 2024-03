Stretta su deepfake e divieto di riconoscimento delle emozioni. Limiti e multe sull'uso dell'intelligenza artificiale: cosa prevede l'AI Act

Arriva l'ok delper l', la legge sull'che garantisce sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali e promuove l'innovazione. I deputati hanno approvato il regolamento, frutto dell'accordo raggiunto con gli Stati membri nel dicembre 2023, con 523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astensioni.Ma cosa prevede l'atto? Possiamo dire che sono quattro i punti fondamentali:

1- Garanzie per i sistemi di intelligenza artificiale usati per finalità generali

2 - Limiti all'uso dei sistemi di identificazione biometrica da parte delle forze dell'ordine

3 - No a sistemi di credito sociale, o per manipolare e sfruttare le vulnerabilità degli utenti

4 - I consumatori avranno diritto a presentare reclami e ricevere spiegazioni rilevanti.



«L'obiettivo - cita il testo - è soprattutto quello di proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale dai sistemi di IA ad alto rischio, promuovendo nel contempo l'innovazione e assicurando all'Europa un ruolo guida nel settore. Il regolamento stabilisce obblighi per l'IA sulla base dei possibili rischi e del livello d'impatto».



Ma non solo. Tra le applicazioni vietate, ce n'è una in particolare che riguarda le nostre emozioni: con l'AI Act non sarà più possibile comprendere, i sistemi di riconoscimento delle emozioni se siamo stanchi, arrabbiati o felici nel nostro luogo di lavoro o nelle scuole.