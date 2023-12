Hermès, l'eredità di Puech a rischio? Il retroscena: «Erano amanti, il domestico ha soggiogato il miliardario». Cosa prevede la legge

Hermès, l'eredità di Nicolas Puech è ora a rischio? Pare proprio di sì. I 10 miliardi di franchi andranno al suo domestico, 51enne di origine marrocchine. È questa la decisione dell'ultimo discendente del fondatore della casa di moda francese.

L'escamotage

Per rendere valido l'atto, il miliardario ha «adottato» l'uomo che è stato indicato come unico erede. Contro la decisione di Puech è arrivato però un esposto di “una persona a lui vicina” presentato all’Autorità per la protezione di adulti e bambini.