Guerra contro gli Houti, una nave italiana nel Mar Rosso per abbattere i droni. I ribelli: «È inutile»

Era programmata per questa mattina la telefonata tra il ministro della difesa Guido Crosetto e il ministro della Difesa americano Lloyd Austin, per affrontare i dettagli della missione navale italiana nel Mar Rosso, in collaborazione con gli alleati. La coalizione internazione anti-Houthi annunciata dagli Stati Uniti vede la partecipazione di 10 paesi tra cui Gran Bretagna, Francia, Italia e Bahrein.

Come scrive Repubblica, già prima dell'incontro virtuale tra i due, il governo Meloni aveva già confermato l'invio di almeno una fregata per vigilare sulle acque oggi teatro degli attacchi ai mercantili civili da parte degli Houthi, il movimento armato sciita yemenita, che utilizza droni e missili per attaccare le rotte commerciali e le navi dei paesi occidentali.

La fregata scelta per questa delicata missione appartiene alla moderna classe Fremm (o classe Bergamini, frutto di un progetto congiunto tra Italia e Francia) ed è la Virginio Fasan. La nave verrà trasferita rapidamente dal Mediterraneo orientale transitando dal canale di Suez, prima delle festività natalizie. Inoltre, la possibilità di coinvolgere una seconda nave, attualmente ancorata nel porto di Taranto, nel dispiegamento verso il Mar Rosso non è per ora da escludere.