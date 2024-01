Giulia Tramontano, Impagnatiello piange in aula alla prima udienza. I familiari della ragazza: «Dategli l'ergastolo»

Era il giorno della prima udienza del processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, a carico di Alessandro Impagnatiello, il trentenne ex barman in un hotel di lusso. L'omicidio avvenne il 27 maggio 2023. E con l'aula stracolma è scoppiato il caos nella prima Corte di Assise di Milano: poco prima dell'inizio dell'udienza, i giornalisti e i curiosi sono stati fatti uscire.

La corte, dopo il caos organizzativo della prima parte dell'udienza, ha deciso, a seguito dell'intervento del presidente del tribunale Fabio Roia, di spostare l'udienza nella maxiaula della prima corte d'assise d'appello. I giudici sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di costituzione di parte civile presentate dai famigliari, dal Comune di Senago, dall'associazione Penelope e dall'associazione campana Polis.