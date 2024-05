Giulia Tramontano avrebbe compiuto 30 anni oggi, il messaggio della sorella Chiara: «Vorrei per entrambe la pace»

di Redazione Web

Giulia Tramontano è nata il 2 maggio del 1994. Avrebbe compiuto 30 anni oggi. Avrebbe, perché la sua vita è stata spezzata da chi avrebbe dovuto proteggerla. Quando è morta per mano dell'ex Alessandro Impagnatiello, reo confesso adesso a processo, portava in grembo suo figlio Thiago, ucciso anche lui. La sorella di Giulia, Chiara Tramontano, che si sta battendo insieme alla sua famiglia affinché l'ex barman riceva il massimo della pena, ha ricordato la sorella in questo giorno doloroso con un post social.

Il messaggio di Chiara per Giulia Tramontano

«Buon Compleanno Giulia, vorrei che oggi il vento ti spettinasse i capelli creando infiniti intrecci che ti portino a noi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA