Giorgia Meloni: «Marina Berlusconi? Non è un soggetto della coalizione. Non ci sarà iniziativa sul concorso esterno in associazione mafiosa»

«Non posso considerare Marina Berlusconi un soggetto della coalizione. E non ci sarà alcun provvedimento sul concorso esterno in associazione mafiosa», taglia corto il premier Giorgia Meloni oggi a Palermo nel giorno dell'anniversario della strage di via D'Amelio, dove il 19 luglio 1992 furono assassinati il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

Il premier: « Non c'è e non ci sarà iniziativa sul concorso esterno »

«Non posso considerare Marina Berlusconi un soggetto della coalizione, nel senso che non è un soggetto politico - ha ribadito Giorgia Meloni -. Per quanto riguarda Nordio, le cose che si devono fare e si fanno, mentre del resto si può evitare di parlare. Nordio ha risposto a una domanda in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, ma lui stesso ha detto subito che non era una cosa prevista nel programma di governo del centrodestra, e infatti non c'è e infatti non c'è stato alcun provvedimento su questo».