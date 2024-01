Per noia fanno scoppiare un petardo vicino a una clochard: 4 ragazzi ripresi dalle telecamere del monastero. Uno ha solo 13 anni

La violenza può essere la risposta alla noia? Un gruppo di giovani ha acceso un petardo vicino a una donna senza fissa dimora, che giaceva in piazza, nel centro di Bovile Ernica, in provincia di Frosinone, in compagnia del suo cane. La vittima, sotto le coperte per ripararsi dal gelo della sera, stavo dormendo quando il boato del petardo l'ha svegliata, spaventandola. La scena è stata ripresa dalle telecamere del monastero della suore Benedettine.

Gesto vile e violento

Sono state proprio le religiose ad aver diffuso la notizia, pubblicando su Facebook il filmato del branco di quattro ragazzi: «Incredibile ciò che è accaduto pochi minuti fa, in una piazza che dovrebbe essere sicura per qualunque cittadino». Nel video è evidente quello che è accaduto. È sera, sono quasi le 22, la piazza del paese è completamente deserta, due ragazzi si chinano a terra, dove hanno posizionato il petardo, lo accendono addosso alla donna, ignara del gesto violento di cui sta per essere vittima.