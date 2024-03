Fiorello: «Macron come Rocky? Ostenta. Il nostro Mattarella fa i calci rotanti ma lo tiene per sé»

Un'altra mattina con Fiorello, che con la sua solita ironia ha commentato i temi d'attualità sulla bocca di tutti. Questa volta è toccato nientepopodimeno che al presidente francese Emmanuel Macron, che è stato colpito dalla lingua tagliente del comico siciliano. «Ha fatto il giro del mondo la foto di Macron» che posa come boxeur in stile Rocky, ha detto Fiorello durante il programma VivaRai2!. «Figo - ha aggiunto -, ma lui ostenta. Il nostro presidente, Mattarella, voi non lo sapete ma è un mago del calcio rotante. Lo chiamano il Chuck Norris del Quirinale».