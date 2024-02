«Mio figlio è depresso, mio marito distante (forse ha la sindrome di Asperger). Sento che non posso più andare avanti»

Un matrimonio lungo 40 anni, quattro figli e cinque nipoti. Sacrifici, sforzi e tanto amore non sono mai mancati in questa storia che Carol ha voluto raccontare per chiedere un consiglio su come stringere i denti e non crollare, proprio ora che lei e suo marito sono ormai anziani e hanno entrambi 70 anni. Moglie e marito sono ormai distanti da qualche tempo: lui è un nonno affettuoso e amorevole con i nipoti, ma quando i bambini vanno via lui si chiude nel suo studio e pensa solo al lavoro. Carol si tiene stretto il suo lavoro part-time come ancora di salvezza per non affogare, ma non c'è un solo giorno che non pensi al figlio, separato e depresso, che ha dei bambini da accudire.

Carol sente il mondo schiacciarle il petto e sente che se non sarà lei a mettere ordine nella vita del figlio, così come in quella con suo marito, allora tutto cesserà di esistere... dopo che per 40 anni lei quel mondo l'ha sorretto a testa alta.