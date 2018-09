Barbara D'Urso: «La Rai ha cancellato la mia intervista con Bianca Berlinguer»

Una confessione intima e riservata, quella di: «Soffro dellada quando ho memoria di me stessa. Questa malattia è come una sedia a rotelle invisibile e la mia testa è come una vecchia moticicletta: in certi momenti la manopola del gas va al massimo, in altri le candele sono sporche e il motore si ingolfa».Laha deciso di raccontare la sua vita con la, una malattia simile all'autismo, nel suo nuovo libro Il tuo sguardo illumina il mondo, in uscita nelle librerie dal 20 settembre.«Basta un minimo rumore o un evento imprevisto e dentro di me si scatena il disordine, e col disordine la disperazione» - spiegain uno dei tanti passaggi del libro - «A quel punto sbatto la testa contro il muro e ripeto, gridando: "Non capisco più niente!". Tutto in me si fa buio, non so da che parte ricominciare per rimettere tutto a posto».ha confessato di soffrire dellasin dall'infanzia, ma di aver notato gli effetti più devastanti dopo i 40 anni: «Già da piccola vivevo in un mondo tutto mio, con leggi che gli altri non potevano capire. Mi sono rivolta a molti neurologi, ma non sono mai riuscita a capire le cause: alcuni problemi sono riconducibili ad un trauma cranico avuto da bambina, ma tutto il resto non è spiegabile».Non solo la confessione ai lettori, ma anche tante domande per: «Ci sono risposte che la psicologia non può spiegare. Non ho fobie né ansie, non sono depressa né ossessiva, eppure dentro di me queste diverse condizioni si alternano con regolarità. Ho un carattere forte e stabile, per questo riesco spesso a vincere, ma il risultato di questa silenziosa battaglia è un continuo sfinimento. Ora lo posso dire: provo una stanchezza quasi mortale».