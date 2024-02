Femminicidio a Napoli, uccide la moglie e si suicida. Ai vicini: «Nun so' pazz». Gli spari dal balcone e la paura per i figli

Fuma, seduto sul davanzale della finestra, al terzo piano di un palazzone di San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia problematica di Napoli. Parla con la gente che si è radunata di sotto e ogni tanto spara un colpo in aria con la pistola. Gli dicono di smetterla, di non buttarsi di sotto. «Nun so' pazz», li tranquillizza. In quel momento, probabilmente, Pasquale Pinto, 54 anni - ex guardia giurata che da un bel po' di tempo tira avanti alla giornata - ha già ucciso a coltellate la moglie, Eva Karniska, polacca di 48 anni. E poco più tardi si ammazza anche lui, forse con del veleno.