Fedez come sta, X Factor pensa a un sostituto per i live? Da Annalisa a J-Ax, ecco i nomi che circolano

Dopo essere stato sottoposto a trasfusioni di sangue, le condizioni di Fedez sono ora stabili. C’è la possibilità di una luna degenza. Il cantante infatti è ancora in ospedale a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere: ce la farà ad essere presente in studio per i live di X Factor?

