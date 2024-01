Federica Pellegrini: «A noi le cose facili non sono mai piaciute». Passeggiata "complicata" al parco con Matilde e i cani

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno diventando sempre più bravi come mamma e papà di Matilde, arrivata nelle loro vite solo 20 giorni fa, dopo «due giorni molto complicati». I primi momenti con la piccola non sono stati dei più facili, lei ha stravolto le loro vite, ma ha portato gioia, tanta felicità e soprattutto, molta curiosità nei loro quattro bulldog, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca, che non lasciano da sola la nuova arrivata neanche per un secondo.

Le passeggiate intorno al vialetto diventano sempre più complicate, ma mamma Fede e papà Matteo sanno perfettamente come organizzarsi (più o meno).