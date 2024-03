Doc, l'oncologa contro la fiction Rai: «Illude i malati di tumore, troppi errori su guarigione e cure sperimentali»

Doc - Nelle tue mani, la fiction Rai che ha conquistato milioni di telespettatori, «illude i malati». Questo, in sintesi, l'allarme lanciato da Federica Grosso, responsabile della struttura Mesotelioma e tumori rari all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria, vicino a Casale Monferrato. «L'ho sempre amata - dice in un'intervista a La Stampa - ma quest'anno dopo la seconda puntata, così spiazzante, ho smesso di guardarla. È stato allucinante sentire quelle cose, ho spento la tv. Non si può dire che di mesotelioma si guarisce».

Pur riconoscendo il merito alla fiction con protagonista Luca Argentero di aver dato per la prima volta spazio in tv al tumore raro di cui è esperta, l'ononcologa ha riscontrato «molte inesattezze» riguardo il racconto di cure sperimentali, recidive e guarigioni. E ha fatto chiarezza, proprio per non dare false speranze ai suoi assistiti e a tutti coloro che combattono contro il mesotelioma.