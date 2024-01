Davide Ferrerio, in coma irreversibile dopo un pugno. La perizia choc: «Ha le ossa fragili». La rabbia della mamma

A quasi un anno e mezzo da quella storia terribile, Davide Ferrerio è in coma irreversibile. Era in vacanza a Crotone con la famiglia, quando venne avvicinato da un coetaneo e picchiato a sangue, per un banale scambio di persona: il presunto responsabile del pestaggio, Nicolò Passalacqua, in primo grado è stato condannato a 20 anni e 4 mesi di reclusione con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. E ora spunta una perizia che sta già suscitando diverse polemiche.