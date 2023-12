Cop28, accordo storico: addio combustibili fossili. «Entro il 2050 la neutralità dal carbonio». Cosa prevede il testo approvato

Svolta storica? Pare di sì. La Cop28 ha approvato all'unanimità a Dubai il testo che chiede una «transizione» dai combustibili fossili. La bozza preparata dagli Emirati Arabi Uniti è stato adottata senza obiezioni. «Dal profondo del mio cuore, grazie - ha detto il presidente di Cop28 Sultan al-Jaber - Abbiamo percorso insieme una lunga strada in un breve lasso di tempo. Abbiamo lavorato molto duramente per garantire un futuro migliore alla nostra gente e al pianeta. Dovremmo essere orgogliosi dei nostri risultati storici. Il mio paese, gli Emirati Arabi Uniti, è orgoglioso del suo ruolo nell'aiutarvi ad andare avanti».

Il piano d'azione

«Abbiamo presentato un solido piano d'azione per mantenere l'1,5°C a portata di mano - ha aggiunto Sultan al-Jaber - È un piano equilibrato che affronta le emissioni ed è costruito su un terreno comune. Si tratta di un pacchetto storico per accelerare l'azione sul clima. Molti dicevano che ciò non poteva essere fatto. Per la prima volta, per ridurre il metano e le emissioni, nel nostro accordo finale è presente un testo sui combustibili fossili».

«Siamo ciò che facciamo, non ciò che diciamo. Dobbiamo trasformare questo accordo in un'azione tangibile. Se ci uniamo, possiamo avere un profondo effetto su tutto il nostro futuro. L'inclusione ci ha fatto andare avanti nei giorni difficili. Tutti sono stati ascoltati, dai popoli indigeni ai giovani fino al Sud del mondo. Abbiamo riformulato il dibattito sui finanziamenti per il clima. Abbiamo integrato l'economia reale nella sfida climatica».