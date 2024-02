Colloquio di lavoro per una posizione da dirigente: «Stipendio di 12.50 euro l'ora, se non sei più interessato lo capisco»

L'insoddisfazione nei confronti delle mancanze relative al mondo del lavoro, soprattutto da parte delle nuove generazioni (Millennials e Gen Z), si fa sempre più pressante e sono molti coloro che decidono di utilizzare i mezzi di comunicazione a loro disposizione (i social) per cercare comprensione e, soprattutto, per avere la possibilità di essere ascoltati dal maggior numero di persone possibili.

La speranza, naturalmente, è quella di arrivare a chi ha effettivamente la possibilità di risolvere i problemi riscontrati, tra uno stipendio troppo basso per poter sopravvivere e orari incompatibili con il concetto di equilibrio tra vita privata e professionale.

Proprio in questo contesto si situa il video pubblicato da @Dreamtwist, un ragazzo che racconta il suo ultimo colloquio: un ruolo da vice direttore in una grande catena di negozi sarebbe stato pagato soltato 12.50 euro all'ora, e l'informazione è venuta fuori proprio nel bel mezzo della conversazione.

Per altro, il modo in cui gli è stato detto sembra davvero nascondere la consapevolezza di quanto lo stipendio non sia adeguato alla posizione.