Colloquio da incubo al ristorante: «Mi hanno fatto aspettare seduto da solo per 3 ore e poi mi hanno mandato a casa»

Peggio di così non poteva andare. Un uomo ha raccontato in un video, poi diventato virale, di aver fatto un colloquio di lavoro da incubo, che lo ha visto stare seduto in una stanza ad aspettare per tre ore. Il content creator era andando all'Olive Garden, una catena di ristoranti americana, dopo aver risposto a un annuncio di lavoro. Nella clip, che finora ha accumulato oltre 144mila visualizzazioni, ha condiviso l'assurdo colloquio, da quando entra nel ristorante a quando se ne va.