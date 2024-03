Ferragni, Riccardo Pirrone: «L'intervista da Fazio l'ennesimo errore, sbaglia strategia e non ha idee. Se riuscirà a riprendersi? Difficile»

«I social non sono un gioco, temo che Chiara Ferragni non l'abbia capito e questo mi fa arrabbiare». Parola di Riccardo Pirrone, per quasi tutti il social media manager di Taffo, ma anche presidente dell'Associazione italiana social media manager. Da lavoratore dei social «sono stato coinvolto indirettamente nel caso Balocco che ha colpito Ferragni», spiega dopo aver preso parte all'incontro che Agcom ha organizzato per ridefinire le linee guida alle quali si dovranno rifare le star dei social e al quale ha partecipato anche Fedez. Per Pirrone, la strategia di Chiara Ferragni è «sbagliata dall'inizio, un errore dietro l'altro», compresa «l'ultima intervista da Fazio», sia per i contenuti che per l'intervista in se.