Chi l'ha visto, Agata Scuto «strangolata e bruciata»: il gesto dietro le sbarre dell'ex compagno della mamma dopo l'ergastolo

"Chi l'ha visto" è tornato con la prima puntata dell'anno. Gli spettatori attendevano con ansia il ritorno di Federica Sciarelli e dei casi da risolvere del programma di Rai 3. Dopo la scorsa settimana in cui, a sorpresa, la puntata non è andata in onda, lasciando spazio al documentario sulle Frecce Tricolore, i fan sono pronti a seguire nuovi casi di cronaca insieme alla conduttrice.

Nella prima parte, Federica Sciarelli dà spazio alle emergenze e agli aggiornamenti sui casi presi in carico dal programma, tra cui quello di Agata Scuto.