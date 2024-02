Carol Maltesi, Fontana versa 39mila euro (parte del Tfr) per risarcire il figlio: «Darei la vita per tornare indietro». Il pg chiede l'ergastolo

Davide Fontana, condannato a 30 anni per l'omicidio di Carol Maltesi, è di nuovo alla sbarra per il processo d'appello che parte oggi, mercoledì 21 febbraio, nel quale l'accusa ha chiesto l'ergastolo. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, Fontana avrebbe versato parte del proprio Tfr per il figlio di Carol, che all'epoca dell'omicidio aveva sei anni: circa 39mila euro, come "parziale risarcimento" per l'omicidio della giovane mamma, ammazzata a martellate, sgozzata, fatta a pezzi e gettata in una discarica dopo aver tenuto i resti in un freezer per settimane. Settimane in cui si spacciava per lei, scrivendo a parenti e amici e raccontando di essere in vacanza. Carol aveva 29 anni e da quell'omicidio sono passati poco più di due anni.