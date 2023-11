Caro ristoranti, il piano del governo: «Menu a prezzi calmierati, per chi ha bambini pranzo o cena a 10 euro»

Caro ristoranti, il governo pensa a menu calmierati per permettere alle famiglie di tornare a pranzare e cenare fuori, in un periodo storico in cui anche permettersi una pizza, soprattutto per chi ha figli, sembra sempre più difficile. Si chiama "Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più" l'iniziativa allo studio del ministero delle Imprese e del made in Italy per portare più famiglie con figli nei ristoranti con menù scontati.