Canone Rai, come chiedere l'esenzione dal pagamento (e chi può farlo): c'è tempo fino al 31 gennaio

Nel 2024 si risparmieranno 20 euro sul canone Rai, sceso dai 90 euro l'anno, ai 70 attuali, che dal 2016 sono addebitabili sulle fatture dell'energia elettrica, suddivisi in 10 rate. C'è una scadenza, però, da non dimenticare: quella del 31 gennaio, ultimo giorno utile per non pagare il canone della tv pubblica, dichiarando di non possedere tv o al contrario per saldarlo usando il modello F24.

