Meteo. Caldo anomalo, folla in spiaggia a Napoli e 20 gradi a Firenze. L'esperto: «Colpa dell'anticiclone di blocco»

Folla sulle spiagge a Napoli, dal lungomare a Posillipo ma anche in costiera amalfitana. Tanti già in costume da bagno, anche qualche tuffo, e sdraio aperte. Questa l'immagine simbolo di un inverno che non c'è, con temperature tipiche di fine marzo e inizi di aprile, sopra di 8-10 gradi rispetto alla media del periodo, e che, nella terza domenica di febbraio, in molte località italiane, hanno raggiunto o sfiorato i 20 gradi come a Firenze, Benevento o Terni.