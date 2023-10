Il bonus trasporti ieri è andato esaurito nel giro di poche ore, in meno di dieci, con il ministero del Lavoro che ha dato lo stop alle numerose richieste comunicandolo nella pagina web su cui si poteva fare domanda del contribuoto fino a 60 euro per l'abbonamento al tpl. «Non è possibile procedere con la rischiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria».