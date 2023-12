Bonus mamme, aumenti in busta paga per le lavoratrici da gennaio 2024: quanto vale e quante donne interessa

Da gennaio 2024 le mamme lavoratrici avranno uno stipendio più alto. Dal primo mese del prossimo anno arriva il bonus del governo pensato per venire in contro alle esigienze di quelle famiglie con due o più bambini. La misura consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi sociali a carico della lavoratrice con due o più figli con contratti a tempo indeterminato, indipendentemente dal livello della retribuzione, con l’esclusione del lavoro domestico. L'incentivo è fino a un massimale di 3.000 euro lordi ed è prevista per il triennio 2024-26.