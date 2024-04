Bollo e successione, le nuove regole. Tributo unico, trust, autoliquidazione e domande telematiche: cosa cambia

Bollo e successione, novità e restyling in arrivo. Stando a quanto si apprende, un decreto legislativo sulle imposte di registro, successione e bollo, attuativo della delega, sarebbe all'ordine del giorno del preconsiglio dei ministri, ovvero la riunione preparatoria del Cdm che si terrà nel pomeriggio in vista del Consiglio dei ministri in agenda domani alle 11.15 chiamato anche a dare il via libera al Def.