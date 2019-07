«5Stelle e PD? Da due giorni sono già al governo insieme, per ora a Bruxelles

La replica di Di Maio: «Se la Lega vuole far cadere il governo lo dica chiaramente e se ne prenda la responsabilità. Io non dico che abbiamo fatto male per l'Italia in questi mesi, ogni giorno cerco di portare a casa i risultati ma con questo clima si fa male al Paese e quando si minaccia di far cadere il governo il risultato è che gli investitori non investono, perché si ritrovano un clima di incertezza e attendono il governo successivo». Salvini «scelga tra l'interesse del suo partito e quello del Paese, ma così non si può andare avanti».