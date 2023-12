«​Gli anziani non sono tutti gentili: ecco cosa mi è successo quando ho "adottato" un nonno»: la storia choc di Olivia

I pregiudizi fanno parte della vita degli esseri umani e nonostante ci venga sempre detto quanto possano essere dannosi, in alcuni casi non ci rendiamo neppure conto della nostra tendenza a relazionarci con le persone in base a delle idee costruite sull'età, il sesso o il modo di vestirsi delle persone.

In effetti, è raro senti parlare di pregiudizi nei confronti delle persone anziane, eppure ce ne sono diversi. Per esempio, si pensa che siano legati alle tradizioni, che siano stati dei gran lavoratori in gioventù, o che l'età li renda deboli e quindi non potrebbero mai rivelarsi una minaccia.

La testimonianza di Olivia, tuttavia, ci insegna a non dare per scontati alcuni giudizi che potrebbero, alla fine, ritorcersi contro di noi. La ragazza ha deciso di raccontare la sua storia tramite un video pubblicato su TikTok. L'accaduto risale a qualche anno prima, quando era al primo anno di università: «Avevo deciso di prendere parte a un'iniziativa chiamata "adotta un nonno", in cui venivi affiancato da un ex studente anziano che viveva nei pressi del campus».