Turista americana morta ad Amalfi, lo skipper positivo a alcol e droga. Negativo il comandante del veliero

Lo skipper del motoscafo su cui viaggiava la famiglia americana distrutta dall'incidente in barca ad Amalfi è risultato positivo ai test tossicologici. Il marinaio trentenne, originario della Penisola Sorrentina, è stato sottoposto agli accertamenti subito dopo il ricovero in ospedale per una ferita riportata al braccio. Nello scontro è morta una turista americana, la 45enne Adrienne Vaughan, che si trovava sull'imbarcazione insieme al marito e ai due figli. Negativo al test tossicologico il comandante del veliero Tortuga, l'albra barca coinvolta nell'incidente e a bordo della quale c'erano 85 persone.

Amalfi, scontro motoscafo e veliero: turista americana muore davanti al marito e ai due figli di 14 e 11 anni

La famiglia distrutta

Nello sontro tra motoscafo e veliero avvenuto giovedì pomeriggio a Conca dei Marini, al largo di Amalfi, è morta la 45enne Adrienne Vaughan. Il marito, Mike White, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla sinistra presso l'ospedale di Salerno. I figli della coppia, invece, sono stati temporaneamente affidati ai titolari della struttura turistica dove la famiglia alloggiava.