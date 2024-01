Alviero Martini commissariata, le accuse: «Scarpe e borse costate 20 euro, rivendute a 350». E ci fu anche un morto

Per ogni tomaia realizzata, ossia per la parte superiore della scarpa, venivano pagati «1,25 euro», «per ogni fibbia rifinita» prendevano «50 centesimi». Riposavano poche ore in «locali adibiti a dormitorio», posti fatiscenti all'interno dei capannoni, mangiavano «direttamente negli alloggi adiacenti al laboratorio» e a fine mese portavano a casa circa 600 euro.

Sono le condizioni di lavoro a cui erano sottoposti, per incassare, poi, paghe al di sotto della soglia di povertà, i cinesi, in gran parte clandestini, che cucivano negli opifici abusivi scarpe, borse e altri accessori che sul mercato venivano venduti con marchio Alviero Martini, l'azienda di alta moda commissariata stamattina dai giudici Roia-Rispoli-Cucciniello della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano.