Alviero Martini bloccato in autostrada per sei ore, lo sfogo dello stilista: «È una vergogna»

La questione traffico in Liguria è un problema per molti viaggiatori. Lo sfogo per la situazione complicata, questa volta arriva da una voce autorevole. «Da Milano a Sanremo ci abbiamo messo sei ore per fare 300 chilometri». Sono queste le parole che Alviero Martini, stilista italiano, ha pronunciato in un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Lo stilista ha voluto denunciare contro la situazione delle autostrade liguri da tempo ostaggio di cantieri, restringenti e scambi di carreggiata. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Alviero Martini ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram dove si mostra seduto a terra, esausto dopo circa sei ore di macchina. «Sto andando a Sanremo per il prestigioso evento di moda The Look of the year e da Milano a Sanremo ci abbiamo messo sei ore di macchina per 300 chilometri - ha spiegato Alviero Martini -.

