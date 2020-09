Vaccino anti Covid, Borrelli ottimista: «Sono convinto che possa esserci già in primavera»

Mostra ottimismo il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli, parlando dell'emergenza Covid ancora in corso: «Sono convinto che a partire dall'anno prossimo, forse già in primavera come dice il ministro della Salute, possa esserci un vaccino che possa permetterci di immunizzare i nostri concittadini».



Sulla riapertura delle scuole il capo della Protezione Civile ha evidenziato che «non si tratta di un rischio che doveva comunque essere corso, ma significa ritornare alla normalità e quindi con tutte le cautele previste la riapertura dei plessi scolastici sta avvenendo in sicurezza, con rischi assai contenuti».



«Dobbiamo continuare con i comportamenti che sono stati chiesti a tutti quanti noi seguendo le poche regole di prudenza che sono il mantenimento delle distanze, l'uso delle mascherine e del disinfettante. Così facendo - ha concluso Borrelli - non penso che si debba arrivare a ulteriori chiusure come è stato detto da tanti, perché se riusciamo a mantenere questi comportamenti che stiamo tenendo in questo periodo avremo la possibilità di evitare un contagio assai diffuso del virus». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 16:31

