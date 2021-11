Vaccini, Ema non esclude quarta dose per immunodepressi già ora

La quarta ondata di Covid-19 allarma l'Europa. Con un nuovo aumento di casi «la situazione epidemiologica del Covid in Europa è molto preoccupante». A dirlo è l'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, che ribadisce l'importanza delle vaccinazioni e non esclude una quarta dose per gli immunodepressi già ora. «Ci sono soggetti particolarmente vulnerabili al virus del Covid. Già raccomandiamo una terza dose per pazienti immunodepressi e non è escluso che questa categoria di persone che non rispondono alla vaccinazione possa avere benefici da una quarta dose già adesso» ha spiegato Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell'Ema. «Stiamo raccogliendo dati per dare indicazioni certe il prima possibile sulle fasce di popolazione che potrebbero beneficiare di una quarta dose nel prossimo futuro», ha aggiunto.

Cavaleri lo dice netto: «Siamo già nella quarta ondata della pandemia» da Covid e l'unica strada è quella della vaccinazione. «Entriamo nell'inverno con aumenti dei tassi di contagi e ricoveri, e vediamo anche un aumento degli esiti letali», dei decessi, sottolinea Fergus Sweeney, responsabile Studi clinici e Produzione dell'Ema. «Questo enfatizza un punto molto importante», ossia «la necessità che tutti si vaccinino e che chi ha avuto la prima dose faccia anche la seconda. È davvero importante che tutti si vaccinino, perché non saremo tutti protetti finché ciascuno di noi sarà protetto», ammonisce Sweeney. «Vediamo che i governi nazionali stanno reintroducendo misure come il distanziamento sociale e le mascherine - aggiunge - Dobbiamo seguire tutte queste precauzioni, in modo da proteggere gli altri e noi stessi».

