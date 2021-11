Vaccino, Mattarella ha ricevuto la terza dose

Il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto la terza dose del vaccino. Il capo dello Stato, informa il Quirinale, si è recato la scorsa settimana allo Spallanzani di Roma per la somministrazione.

Mattarella ha ricevuto la prima dose il 9 marzo 2021 quando si sono aperte le somministrazioni per la classe 1941. È diventata famosa l'immgine del presidente che stava seduto insieme ad altri anziani in attesa della dose, nella sala dedicata dello Spallanzani di Roma.

Mattarella ha sempre speso parole di sostegno alla campagna vaccinale. Come quando a Pavia, lo scorso 5 settembre, ha detto che non si può invocare la libertà di non vaccinarsi. «Non si invochi la libertà per sottrarsi dalla vaccinazione, perché quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui», ha detto.

Per il capo dello Stato, chi pretende di non farlo, «con l'eccezione di chi non può per salute, e di svolgere una vita normale frequentando luoghi di lavoro o svago, costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà».

#Mattarella: esigenza di contrastare la deriva antiscientifica che si registra in piccole dosi anche nel nostro Paese; una deriva antiscientifica che mira a bloccare il futuro in realtà e porta a ricondurre tutto al passato pic.twitter.com/xQqk1HrIvo — Quirinale (@Quirinale) October 18, 2021

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 17:20

