Obesità, le prese in giro per i chili di troppo fanno ingrassare

Essere presi in giro per il proprio peso, tra i ragazzi, non fa proprio bene. Infatti, quelli che vengono ridicolizzati per i chili di troppo hanno aumentato il loro indice di massa corporea del 33% in più ogni anno, rispetto ad un gruppo con le stesse caratteristiche che, invece, non ha ricevuto alcun sfottò. È il risultato di un lavoro del National Institutes of Health che sfata il luogo comune secondo il quale la presa in giro possa motivare i giovani a cambiare il loro comportamento alimentare per arrivare, così, a perdere peso. Lo studio ha coinvolto 110 giovani in sovrappeso con un'età media di 11,8 anni al momento dell'avvio dell'analisi. I ricercatori si sono basati su un questionario di sei domande che riguardava l'atteggiamento che gli altri avevano nei confronti dei giovani con i chili di troppo. Nel corso del lavoro durato 15 anni, hanno scoperto che i giovani che subivano molti sfottò guadagnavano in media 0,20 kg/m2 all'anno in più rispetto a quelli che non avevano le prese in giro. Gli autori teorizzano che lo stigma associato al peso potrebbe aver reso i giovani più propensi a intraprendere comportamenti non salutari come il binge eating, cioè le abbuffate compulsive. Un'altra possibile spiegazione data dai ricercatori è che lo stress derivato potrebbe stimolare il rilascio dell'ormone cortisolo, che può portare a un aumento di peso. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Pediatric Obesity. Lunedì 3 Giugno 2019, 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA