Coronavirus, OMS: «La pandemia sta cambiando, maggiori i contagi tra gli under 40 e più asintomatici»

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Agosto 2020, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LaA dirlo è Takeshi Kasai, direttore dell’ufficio del Pacifico Occidentale delche spiega i nuovi casi e i nuovi contagi. «le persone di 20, 30, 40 anni stanno sempre di più pilotando la diffusione. Molti non sanno di essere infetti e ciò aumenta il rischio di contagio dei più vulnerabili».Il cambiamento principale è nel tipo di infetti, che riguarda soprattutto persone sotto i 40 anni di età, spesso asintomatici, che per questo rappresentano un alto rischio per le fasce più vulnerabili della popolazione.I nuovi dati mostrano un andamento diverso della malattia rispetto ai mesi precedenti e riguardano anche l'Italia. L'Oms ha osservato l'andamanto della pandemia e ad ora a guidare l'aumento dei casi sono il sud est dell’Asia e il Mediterraneo orientale, mentre in Europa e in America l’aumento dei casi è sostanzialmente stabile. Calano invece i casi in Africa.