Salvini: «La croce di Notre-Dame ha resistito, un segno di speranza». Ma ieri il tweet sul Grande Fratello

Nella croce di #NotreDame che resiste alla devastazione delle fiamme un segno di Speranza e Resurrezione. Buona giornata Amici. pic.twitter.com/MhimKJ4vXz — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 16 aprile 2019

C'è stata un'edizione speciale del tg5 che ha interrotto il "grande fratello"? — Samuele Castellini (@rock_samuele) 16 aprile 2019

Terrificante incendio alla cattedrale di #NotreDame, CROLLATA la guglia.😔😔😔

Un pensiero e un abbraccio al popolo di Parigi.

Dall'Italia tutta la nostra vicinanza e tutto l'aiuto che potremo dare. pic.twitter.com/A6h7NxdtYY — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 15 aprile 2019

Ultimo aggiornamento: 10:12

Dopo la grande paura, e la parziale distruzione della cattedrale di, a Parigi,questa mattina ha pubblicato un tweet in cui gioisce per un evento in particolare.Le fiamme hanno infatti divorato il tetto e le impalcature poste per i lavori di restauro, ma hanno risparmiato quasi tutta la navata centrale, con l'altare e larimasti intatti. Il ministro dell'Interno, sui social, si dice felice per l'accaduto: «Nella croce che resiste alla devastazione delle fiamme un segno di Speranza e Resurrezione. Buona giornata Amici».Non tutti hanno gradito il post di Salvini, che ieri sera, dopo aver seguito gli sviluppi su ciò che accadeva a Notre-Dame, aveva fatto sapere di volersi concedere un po' di relax guardando il Grande Fratello. Un utente ha risposto così al tweet di questa mattina: «C'è stata un'edizione speciale del Tg5 che ha interrotto il Gf?».Ieri, nelle ore più drammatiche dell'incendio,aveva espresso la sua vicinanza al popolo francese: «Terrificante incendio alla cattedrale di, crollata la guglia. Un pensiero e un abbraccio al popolo di Parigi. Dall'Italia tutta la nostra vicinanza e tutto l'aiuto che potremo dare».