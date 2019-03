Tav, resta lo scontro 5 stelle-Lega Conte: «Forti dubbi su convenienza parliamone con Francia e Ue»

Ultimo aggiornamento: 18:05

Scontro continuo sulla Tav e governo sempre più in bilico.«In linea di massima ci sono ragioni che spingono a favore dell'opera: la riduzione del traffico stradale, l'impatto ambientale, la limitazione dell'inquinamento acustico. Però ci sono elementi negativi che superano quelli positivi: i flussi del trasporto sarebbero inferiori rispetto ai precedenti calcoli. E questo dato fa pendere l'ago verso il no all'opera», ha detto oggi il premier, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.«Se lo dovessimo cantierizzare oggi mi batterei perché non sia realizzato. Lo dico perché voglio che i cittadini italiani siano messi al corrente costantemente», ha aggiunto il presidente del Consiglio. «Che piaccia o meno il professor Ponti ha fatto la sua analisi onorevolmente e in modo molto plausibile», ha affermato ancora il premier, sottolineando che «il punto di riferimento sono gli esperti nominati dal ministro Toninelli presso il Mit».«Al tavolo dei decisori politici ieri fino a notte fonda si sono confrontati anche diversi orientamenti politici che restano tuttora contrapposti. Da una parte la Lega favorevole, dall'altra il Movimento che ha contrarietà. Le due forze legittimamente raccogliendo anche istanze del territorio hanno queste posizioni», ha detto Conte. «Dopo gli esperti ieri siamo rimasti i politici attorno al tavolo: alla fine il decisore politico di fronte a un elaborato tecnico si assume la responsabilità della decisione politica», ha aggiunto il premier. «Mai detto che la decisione è affidata solo a analisi costi-bonifici, ma alla politica con la P maiuscola».«L'unica strada è proseguire, alla luce di ciò che emerso, alla luce dei forti dubbi emersi, e me ne assumo la responsabilità, l'unica strada che credo sia d'obbligo è procedere ad un'interlocuzione con i partner di questo progetto, Francia e Ue, per condividere questi dubbi e le perplessità», ha aggiunto Conte. «A noi sembra che non si perda credibilità se si portano sul tavolo argomenti che ci spingono a interrogarci sull'attuale convenienza di un'opera concepita dieci anni fa. Condivideremo le nostre ragioni con gli altri partner», Francia e Unione europea, ha continuato Conte.«Dobbiamo considerare che l'opera dovrebbe terminare nel 2023 ma chi si occupa di queste cose sa che quella data è una chimera. E anche a non voler considerare la lievitazione dei costi noi ci ritroveremmo comunque in una fase temporale in cui il sistema dei trasporti si sarà evoluto e c'è il rischio che l'opera si riveli poco funzionale rispetto al sistema dei trasporti con cui avremo a che fare», ha proseguito il premier.«Abbiamo operato una sorta di stress test che è durato molte ore e se nei giorni scorsi io stesso avevo dubitato della fondatezza dell'elaborato, ieri dopo lo stress test durato molte ore mi sono convinto che l'elaborato con dovizia di particolari ci consegna una plausibile e fondata analisi» costi-benefici della Tav, ha proseguito il presidente del Consiglio.«Il contratto di governo parla di ridiscussione integrale del progetto. Siamo qui e ci affatichiamo tanto per ragionare di questo. Stiamo dando attuazione al contratto di governo, ci siamo impegnati in un'opera e una discussione prima tecnica e ovviamente politica di ridiscussione integrale dell'opera», ha sottolineato ancora Conte.«Ho anche detto che pretendo che questa decisione non sia frutto di fattori emotivi o schemi ideologici. Non possiamo affidarci a schemi o a tattica ma solo a seguire l'interesse dei cittadini», ha continuato Conte. «Ilpercorso è chiaro, acquisiamo analisi costi benefici e alla luce di quell'analisi prenderemo decisione politica».Il Movimento 5 Stelle vorrebbe portare già oggi in Consiglio dei ministri un provvedimerntio per fermare i bandi sulla linea ferroviaria Torino-Lione. Lo spiegano diverse fonti, secondo le quali l'ipotesi sarebbe «più che concreta» ma in attesa delle decisioni finali di Luigi Di Maio. A una mossa del genere la Lega è pronta a opporsi, votando in Consiglio contro lo stop ai bandi. Il premier Giuseppe Conte in queste ore sta valutando tutte le ipotesi sul tavolo e dovrebbe rendere noto come vuole procedere in una conferenza stampa dopo il Consiglio supremo di difesa.. «Crisi di governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi», ha commentato stamani il leader del Movimento 5 stelle e vicepremier ad Affaritaliani.it, a proposito della riunione a Palazzo Chigi sulla Tav della notte precedente che non ha portato a alcuna decisione. Poi, alla domanda Come se ne esce?, Di Maio ha risposto: «È tosta».. «Assolutamente sì». Così anche il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha replicato a Potenza alla domanda se il governo regga ancora dopo il vertice di ieri sulla Tav che si è concluso con un nulla di fatto. Il leader della Lega ha ricordato di aver risposto così anche durante le campagne elettorali in Abruzzo e Sardegna: «Fra poco ci sono le elezioni comunali in Sicilia - ha aggiunto - e risponderò ancora così». «Non sono stato eletto per bloccare ma per sbloccare», ha poi aggiunto il vicepremier, rispondendo ad una domanda sulla trattativa per la Tav. «Ho le idee chiare - ha detto Salvini - e spero che si chiuda più presto possibile».Stasera intanto assemblea dei gruppi di senatori e deputati grillini convocata, a quanto si apprende, questa sera, alle 19, all'Auletta dei gruppi parlamentari. L'assemblea vedrà la presenza del vicepremier e capo politico del M5S e ha, come unico punto all'ordine del giorno, il dossier Tav. In vista dell'assemblea dei gruppi resta però fermo il «no» alla Tav. È questa la posizione, a quanto si apprende da fonti pentastellate, ribadita in queste ore dai 5 stelle.presentata da M5S e Lega che «impegna il Governo a ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia». La mozione è stata approvata con 139 voti a favore e 105 contro e nessuna astensione. Il Senato non ha approvato, invece, le mozioni presentate dall'opposizione, che avevano avuto il parere contrario del Governo, di Pd, Fi e FdI. Respinto, infine, a larga maggioranza l'ordine del giorno presentato dalla senatrice di Leu, Loredana De Petris.«Da Palazzo Chigi emerge chiaramente che il governo Conte-Salvini-Di Maio è alla disperata ricerca di pretesti per uscire dalla paralisi in cui si è cacciato sulla TAV e continuare l'insopportabile manfrina. Adesso cercano di coinvolgere i francesi e di scaricare su di loro le proprie responsabilità». È quanto ha dichiarato Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte. «Ormai - ha aggiunto Chiamparino - è evidente che Minitav, ameni- tav di Venaus e le altre sciocchezze che abbiamo sentito in queste settimane, incluso il fermare i bandi dopo che Telt li ha fatti partire, sono solo parole che stanno trasformando l'Italia nel paese dei balocchi e mettono a rischio finanziamenti europei e la realizzazione dell'opera. La strada è una sola: si vada avanti con l'attuale progetto della Tav».«Siamo pronti alla mobilitazione se i bandi per la Tav non saranno sbloccati». È la minaccia dei rappresentanti delle imprese, del lavoro, della cooperazione e delle professioni di Torino e del Piemonte. «La mobilitazione coinvolgerà tutte le componenti - imprese manifatturiere e dei servizi, trasporto, commercio, edili, agricole, e i lavoratori - sulla base delle possibilità di ogni associazione e categoria produttiva. Le iniziative verranno rese note in dettaglio in relazione alle scelte del governo», spiegano.