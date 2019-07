Migranti, il Friuli pensa a un muro di 243 km per fermare gli ingressi dalla Slovenia

Un muro di 243 km per fermare chi tenta di entrare in Italia dalla Slovenia? «C'è stata molta licenza poetica da parte del giornalista del Fatto Quotidiano, non ho detto questo nell'intervista. Abbiamo fatto un appello chiaro: Schengen va rispettata, i paesi di confine devono presiedere e controllare, cosa che non viene fatto. Se questo continuerà a non essere fatto, siamo disponibili a valutare qualsiasi misura: i muri si alzano se le regole non si rispettano». Lo dice il governatore del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga, ospite di In mezz'ora in più su Rai Tre.



«È una coglionata pazzesca! La derubrico subito così». afferma il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia (M5s). E commenti negativi arrivano dalla Sinistra ma anche da altri partiti. Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA