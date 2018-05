Giuseppe Conte, dal taxi all'auto blu nel giorno in cui ha rimesso il mandato

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era arrivato al, come di consueto, in. A scortarlo, però, c'erano ben due auto di servizio., il presidente del Consiglio incaricato che ieri ha rimesso il mandato dopo l'incontro con, alla fine ha deciso però di lasciare il Colle a bordo di un'Provato e un po' commosso, Conte per la prima volta ha rinunciato al taxi per lasciare il Quirinale da un'uscita secondaria. A bordo di un'auto di servizio, l'uomo indicato da, dopo l'annuncio congiunto nella residenza del Capo dello Stato, se n'è andato sedendo sul lato del passeggero e mostrando anche una certa emozione. «Io ce l'ho messa tutta, ma la politica è così», le parole di Conte.