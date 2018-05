Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Carlo Cottarelli è al Quirinale a colloquio con il presidente della RepubblicaLa convocazione dell'ex commissario alla spending review è arrivata dopo che è saltato il governo M5S-Lega, in seguito alla rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte per il veto del sulla nominma diriceverà l'incarico di formare un esecutivo che porti l'Italia di nuovo alle elezioni. Il leader della Lega, Matteo Salvini, avverte Silvio Berlusconi: se lo vota addio alleanza.LEGGI ANCHE Mattarella: «Non posso subire imposizioni di ministri anti-euro» LEGGI ANCHE Spread in calo, Piazza Affari in rialzo all'impuntatura di Lega e M5S sul nome dell'economista eurocritico per il Tesoro scatena l'ira di Salvini e Di Maio. Mattarella è costretto a ricordare le sue prerogative e spiega di non aver mai ostacolato formazione governo e anzi di aver sostenuto il tentativo di formare un esecutivo in base a regole previste dalla Costituzione. Il suo ruolo, sottolinea ancora una volta, svolge un ruolo di garanzia che «non può subire imposizioni». Ma non sono dello stesso avviso i leader delle due forze alleate. E verso il Capo dello Stato si materializza la possibilità dell'accusa peggiore: quella di impeachment, la messa in stato d'accusa del presidente per alto tradimento. Accusa che ventila il M5S e su cui anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni concorda ma che trova invece freddo Salvini. Parole «irresponsabili» taglia corto invece Berlusconi.. «Se Berlusconi vota il governo Cottarelli addio alleanza: la nota di ieri era la stessa di Renzi, del Pd», ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, segretario della Lega, a Radio Capital. «Noi con i Cinque stelle alle elezioni? Vedremo, valuteremo sui progetti. Ma vorrei sapere che fa Berlusconi. Savona? Non uso il suo nome a vanvera ma abbiamo trovato una persona che se volesse potrebbe essere con noi», ha continuato. «Ora si parte dal lavoro che abbiamo fatto assieme», ha aggiunto.«Mi interessa capire che fa il Presidente della Repubblica, Cottarelli chi lo vota? Non ha dato l'incarico al centrodestra perché non aveva i voti e ora arriva il signor Cottarelli senza i voti? Mi sembra una forzatura», ha detto ancora Salvini. «Non è vero che volevamo andare alle urne: il trattamento e le calunnie che ho sentito in tv non ha precedenti. Questo governo aveva contro tutti, giornali, radio e tv. Fantasie: noi e 5S abbiamo lavorato assieme», ha sostenuto ancora Salvini.«Giorgetti? Savona era il meglio non leghista, non grillino, che ci avrebbe garantito grandi risultati in Europa, nessun altro avrebbe avuto lo stesso successo. Giorgetti non avrebbe avuto lo stesso peso in Europa, lo sa lui e lo so io», ha insistito il capo della Lega. «Savona sarebbe stato un perno attorno al quale costruire il governo», ha aggiunto.«Io le cose le faccio se ho elementi concreti: al momento non li ho, devo vedere, devo studiare». Così Salvini ha risposto infine sull'ipotesi di impeachment contro Mattarella. Quanto alla paventata manifestazione su Roma, ha aggiunto: «Nessuno pensa a una marcia su Roma».