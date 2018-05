Chi è Giuseppe Conte, il favorito tra i candidati premier di Di Maio e Salvini​

Giuseppe Conte, potentially Italy’s next leader, wrote that he “perfected and updated his studies” at NYU, which, when asked, said “A person by this name does not show up in any of our records as either a student or faculty member.” https://t.co/NnwTDVOUGV — Jason Horowitz (@jasondhorowitz) 21 maggio 2018

Iniziamo bene https://t.co/6qZxvm2ehG — Alessia Morani (@AlessiaMorani) 22 maggio 2018

Il suo nome è quello che ha fatto convergere lae ile ad oggi appare nettamente favorito come possibilenel governo 'pentaleghista':, avvocato cassazionista, specializzato in diritto privato, civile e commerciale, potrebbe essere davvero l'uomo giusto per rappresentare il 'governo del cambiamento'. In queste ultime ore, però, è emersa una piccola falla nel suo A scoprirla è stato Jason Horowitz, corrispondente del New York Times in Italia, che si è soffermato su quanto indicato dal curriculum di Conte . «Dal 2008 al 2012 ha soggiornato,, presso la, per perfezionare e aggiornare i suoi studi», si legge tra gli studi e le esperienze accademiche del probabile futuro capo del governo. Nell'ateneo newyorchese, però, nessuno sa nulla di lui, come riscontrato da Horowitz: «Il suonei registri degli studenti o dei membri di facoltà. Forse ha seguito, che non vengono considerati nei registri dell'università».Una bugia, quindi? Se lo fosse, sarebbe di poco conto (non ha inventato lauree o master), ma non è proprio il massimo ancora prima di iniziare il primo governo della Terza Repubblica, per dirla con le parole di Luigi Di Maio. Le opposizioni, d'altronde, non hanno perso tempo per attaccare Conte., deputato Pd, ha dichiarato: «Non è il modo migliore per presentarsi come garante di un governo davanti al Capo dello Stato, e pensare che il suo nome era comparso anche nella lista del fantagoverno presentata da Di Maio. Conte e il M5S dovrebbero chiarire sul conflitto d'interessi, perché è un avvocato amministrativo, e sul tetto stipendi per rispetto del Quirinale e dei cittadini»., altra deputata 'dem', è stata invece più sintetica: «Iniziamo bene...».