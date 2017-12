«Dovevamo evitare interruzioni brusche e traumatiche in un momento molto delicato per l'economia italiana e per la nostra società che stava leccandosi le ferite, stava e riprendendo fiato e in alcune regioni stava rimettendosi a correre. Sarebbe stato grave, devastante arrivare a interruzioni traumatiche ed esercizi provvisori. Questa legislatura che tutti definiscono travagliata è stata anche fruttuosa».

La crescita italiana nell'anno passato «ha preso un buon ritmo» e oggi viaggia «al doppio delle previsioni di un anno fa». E «il famoso fanalino di coda dell'Europa non siamo più noi. Nel fronteggiare la crisi delle banche il governo ha evitato le conseguenze di una crisi di sistema, altro che regalare soldi ai mariuoli», ha detto ancora il premier. Il deficit dell'Italia è «dimezzato» e l'export è ripartito, collocando il paese fra i cinque maggiori esportatori mondiali , secondo Gentiloni. Vigileremo perché il risanamento prosegua con ritmo necessario ma evitiamo crisi create da regole improvvisate

Il tasso di occupazione generale, pur essendo aumentato, è ancora bassissimo nel nostro paese - ha spiegato quindi il premier - Abbiamo recuperato un milione di posti di lavoro perduti, in maggioranza a tempo indeterminato. Ma c'è poco da rallegrarsi, basti pensare ai giovani, al Sud, al tasso di occupazione generale ancora bassissimo, alle donne, al precariato. Tutto questo ci dice quanto bisogna insistere e quanto ci sia poco da scherzare nei prossimi anni».

Credo che possiamo rivendicare l'importanza della misura del reddito di inclusione, nel proliferare di promesse più o meno fantasiose - ha rilevato Gentiloni -. Si tratta di una misura universale e concreta che si rivolge ad una parte consistente anche se non sufficiente delle famiglie in condizioni di povertà».



Per quanto riguarda le riforme, il premier ha citato «l'anno scorso le unioni civili, quest'anno il reato di tortura, la legge sui minori non accompagnati, la legge sulla violenza nelle donne, il biotestamento. Da 16 anni ne sentivo parlare e sono contento di aver fatto parte dei governi che li hanno approvati».



«Il modo migliore per archiviare lo Ius soli per molti anni sarebbe stato quello di farlo bocciare. Sono convintissimo dell'importanza di questa norma, e sappiamo che il futuro si gioca sulla nostra capacità di non escludere e di non respingere, perché chi semina esclusione e respinge raccoglie odio. Ma non abbiamo avuto i numeri, non ci siamo riusciti. Vi assicuro che da parte del governo non ci sono mai state incertezze, purtroppo c'era la certezza sulla mancanza dei numeri», ha sottolineato ancora Gentiloni.

Ora ci affidiamo a Mattarella, grazie per ruolo garante

«Oltre a svolgere il mio ruolo fondamentale di presidente del Consiglio sia pure in un contesto di campagna elettorale e di camere sciolte, darò il mio contributo alla campagna elettorale del Pd».



«Le forme e il modo - ha spiegato - le discuteremo insieme. Il contributo ci sarà; non bisognerà mai metterlo in stridente contraddizione con un ruolo che comunque bisogna continuare a svolgere a garanzia della funzione di governo. Ma i governi non sono super partes, fanno riferimento a una maggioranza, ed è normalissimo che chi li guida abbia un ruolo, anche se non è un segretario di un partito».



E sull'eventualità di un nuovo governo di larghe intese con un ruolo da premier Gentiloni ha scherzato: «Qualsiasi cosa dica in risposta a questa domanda credo che sarebbe usata contro di me... Governerò fino alle elezioni, dove mi auguro che la mia parte politica prevalga per poi avere un esecutivo con determinate caratteristiche, sicuramente dobbiamo farci carico della gestione della situazione per evitare instabilità

Gentiloni ha poi ribadito di aver voluto che Maria Elena Boschi rimanesse al governo come sottosegretario a Palazzo Chigi. Il premier, rispondendo a una domanda, ha tra l'altro aggiunto di aver accolto con «sollievo» la fine dei lavori della Commissione d'inchiesta sulle banche.

Sulla missione in Niger infine il premier ha spiegato che «andiamo in Niger in seguito ad una richiesta del governo locale pervenuta a inizio dicembre per un contributo italiano a fare le cose che normalmente facciamo in questi Paesi, come ad esempio in Libia: consolidare gli assetti di controllo del territorio e delle frontiere e rafforzare le forze di polizia locali».

Il premier Paolo Gentiloni è stato oggi per circa mezzora al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La visita del premier al Colle segna l'avio dell'iter che porterà in serata allo scioglimento delle camere e alla fine della legislatura.Conto alla rovescia verso le elezioni dunque: dopo Gentiloni il capo dello Stato riceverà, separatamente, i presidenti delle Camere, Laura Boldrini e Pietro Grasso, quindi ci sarà il passo dello scioglimento del Parlamento il cui decreto sarà contro-firmato dal presidente del Consiglio, con un nuovo rapido passaggio al Colle prima del Consiglio dei ministri previsto per questa sera che darà il via libera ai decreti elettorali e indicherà la data delle elezioni, presumibilmente il 4 marzo. Gentiloni salirà ancora una volta al Colle per far controfirmare i decreti elettorali al presidente della Repubblica.