Conte in diretta al Senato: «Salvini ha seguito interessi personali e di partito. Grave aprire la crisi»

Ministri e sottosegretari del M5S con il vicepremier Luigi Di Maio già in aula del Senato in attesa del discorso del premier Giuseppe Conte. Il vicepremier Matteo Salvini e i ministri della Lega non ci sono ancora, in un'Aula ancora semivuota.

ore 15.30 «La verità è che all'indomani del voto europeo, Salvini ha posto in essere un 'operazione di distacco e pretesto per lasciare il governo: questa decisione tuttavia ha compromesso lavoro legge di bilancio». Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato. Mentre Conte pronunciava queste parole, Salvini, al suo fianco, diceva di no con la testa. A un certo punto del discorso di Conte, Salvini ha visibilmente scosso la testa. Lo sguardo dei due si è incrociato, è Salvini è stato visto dire «non va, non va....»

ore 15.28 Matteo Salvini scuote la testa più volte, appare molto perplesso mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte gli snocciola le critiche all'atteggiamento assunto dalla Lega, che accusa di opportunismo politico. Ha lo sguardo fisso al centro dell'Emiciclo, dove ci sono i deputati M5S e prende appunti. Luigi Di Maio è immobile: una sfinge: tiene le mani giunte sul banco e scambia ogni tanto una parola con Danilo Toninelli che gli siede accanto.

ore 15.27 «Questo governo è nato per intercettare l'insoddisfazione dei cittadini, che avevano manifestato un desiderio di cambio di passo, che ora viene bruscamente interrotto». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al Senato.

Questa decisione è stata annunciata subito dopo aver incassato la fiducia sul dl sicurezza bis, con una coincidenza elettorale che suggerisce opportunismo politico». Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato.

ore 15.24 «I comportamenti adottati in questi ultimi giorni dal ministro dell'interno rivelano scarsa responsabilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale. Mi assumo la responsabilità di quello che dico». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al Senato.

ore 15.24 «Quando si assumono così rilevanti incarichi istituzionali e dando il via del governo del cambiamento si assumo precisi doveri verso i cittadini e verso lo Stato». Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato. «Far votare i cittadini è l'essenza della democrazia, sollecitarli a votare ogni anno è irresponsabile».

ore 15.21 «Il nuovo governo avrebbe difficoltà nel contrastare l'aumento dell'iva e sarebbe esposto agli sbalzi dello spread». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Senato.

ore 15.19 «Questa crisi interviene in un momento delicato dell'interlocuzione con le istituzioni Ue. In questi giorni si stanno per concludere le trattativa per i commissari e io mi sono adoperato per garantire all'Italia un ruolo centrale. È evidente che l'Italia corre il rischio di partecipare a questa trattativa in condizioni di oggettiva debolezza». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni al Senato.

ore 15.19 «La decisione di innescare la crisi è irresponsabile. Per questa via il ministro dell'interno ha mostrato di seguire interessi personali e di partito». Lo ha detto i premier Giuseppe Conte nelle sue comunicazioni al Senato

ore 15.18 «I tempi di questa decisione espongono a gravi rischi il nostro Paese». Lo ha detto i premier Giuseppe Conte nelle sue comunicazioni al Senato parlando della decisione di Salvini di avviare la crisi di Governo. «Con i tempi di questa crisi si mette il Paese a rischio di ritrovarsi in esercizio provvisorio. Questo è altamente probabile». Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato.

ore 15.14 Questo passaggio «merita di essere chiarito in un pubblico dibattito che consenta trasparenza e assunzione di responsabilità da parte di tutti i protagonisti della crisi. Io ho garantito che questa sarebbe stata un'esperienza di governo all'insegna della trasparenza e del cambiamento e non posso permettere che questo passaggio possa consumarsi a mezzo di conciliaboli riservati, comunicazioni rilasciate sui social o per strada». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni al Senato.

«Ho chiesto di intervenire per riferire sulla crisi di governo innescata dalle dichiarazioni del ministro dell'interno e leader di una delle due forza di maggioranza». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Senato.

ore 15.05 Matteo Salvini entra nell'Aula del Senato e si avvia, tra gli applausi dei senatori leghisti, al banco del governo. Il ministro Alberto Bonisoli si alza e gli lascia il posto. Ma il vicepremier resta in piedi. Alle sue spalle, in piedi tutti gli altri ministri della Lega, appoggiati alla balaustra sotto la presidenza del Senato. Resta seduto solo Lorenzo Fontana. Tra Salvini e Di Maio neanche l'incrocio di uno sguardo.

IL DIBATTITO Si aprirà un dibattito che dovrebbe durare 3 ore e 45, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte al Senato, che dovrebbe lasciare Palazzo Madama prima di un eventuale voto. È quanto è emerso all'unanimità dalla riunione dei capigruppo al Senato che si è riunita nella sala Pannini e appena conclusa. È stata convocata nei giorni scorsi per definire il 'perimetro' della discussione subito dopo l'informativa di Conte.

È la giornata decisiva per la crisi del governo di. Dopo la conferenza dei capigruppo, Giuseppe Conte ha varcato la soglia di Palazzo Madama pochi minuti prima delle 15, orario in cui sono previste le comunicazioni del presidente del Consiglio al Senato. Dopo l'intervento del premier, comincerà poi il dibattito.«La decisione della Lega è stata grave».Il presidente del Consiglio Conte comincia a parlare in Senato«Lunghi applausi a Matteo Salvini dal gruppo della Lega, determinato e compatto. Prima il bene degli italiani poi il resto. La Lega unica forza politica che non ha paura di confrontarsi con i suoi datori di lavoro, i cittadini, che non parla di poltrone ma di sviluppo del Paese». Lo si legge in una nota della Lega, diffusa al termine della riunione dei senatori con Matteo Salvini.