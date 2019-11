«Cucchi era un tossico, Ilaria lo sfrutta per fare politica». L'affondo del vice presidente del Consiglio regionale del Lazio Palozzi di Cambiamo

Sabato 16 Novembre 2019, 17:59

«Stefano Cucch i era un tossico e la sorella sfrutta la sua morte per fare carriera politica». E' la sintesi del post di, vice presidente del consiglio regionale del Lazio e tra i fondatori di, il movimento di Giovanni Toti.Scrivesu Facebook: «Stefano cucchi ha avuto finalmente giustizia! La sorella finalmente è soddisfatta e si lancia in una nuova e brillante carriera politica o nello spettacolo ( insomma cerca un modo per guadagnare). Stefano cucchi sarà anche stato maltrattato e per questo ci sono state delle condanne (giuste? Bah)»!Il ragionamento del consigliere regionale si conclude così: «Va però ricordato che non parliamo di uno studente modello o di un bravo ragazzo di città bensì di un Tossico preso con 20 grammi di hashish e con alcune dosi di cocaina destinate evidentemente allo spaccio e pure abbastanza spocchioso! Per carità nessuno può morire e deve morire di botte ma neanche puo’ passare per vittima o per eroi lui e tantomeno la sorella che sta sfruttando il fratello tossico per il propio successo».