L'ultima provocazione diè un video postato dal comico sui social network. Una clip di pochi secondi: il fondatore del Movimento 5 Stelle è in maniche di camicia, nella cucina di casa sua, intento ad aprire una scatola di tonno. «Ricetta a 5 Stelle» il titolo del video.«Ora facciamo la prima ricetta - dice il comico - apro una scatoletta di tonno e lo metto su un piatto, recupero l'olio. Prendete una schiacciatina toscana e la rompete in tanti dadini tutti uguali. Mettete tutto in un piatto piano, mettete una foglia d'insalata per guarnire. È una cosa veloce, che potete fare quando volete: tonno con schiacciatina», dice Grillo. Poi mostra il piatto e sbotta: «C'avete rotto il c...».