Anthony Fauci, chi è il medico d'America: dalla ricerca sull'Aids all'interpretazione di Brad Pitt e il rapporto con la moglie bioeticista Christine

Quando è scoppiata la pandemia Covid è stato uno degli scienziati più ascoltati del mondo. Ma Anthony Fauci era già conosciutissimo negli anni Ottanta e Novanta per le ricerche sull'Aids. Fauci, medico, scienziato e immunologo, i virus, li conosce molto bene. E quando il mondo si è fermato a causa del coronavirus è diventato un guru: la voce che informava, spiegava, rassicurava, mostrava la via o le possibili vie. È diventato popolarissimo. La sua faccia compariva sulle tazze da caffé, è stato interpretato da Brad Pitt nel Saturday Night Live e il New Yorker lo ha soprannominato "il medico d'America". Ma chi è il direttore del NIAID, il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (l'Istituto nazionale delle malattie infettive americane, una sorta di Spallanzani degli Stati Uniti)? Si è occupato di malattie infettive impprtanti come l'AIDS (ha fornito consulenza bipartisan sull'HIV a sette presidenti americani, repubblicani e democratici, a partire da Ronald Reagan redigendo anche un piano di emergenza che ha salvato milioni di vite in tutto il mondo), le infezioni respiratorie, la tubercolosi e la malaria, ma anche di Ebola e Zika. Nell'Istituto che ha diretto, e che ora lascerà, ha coordinato anche la ricerca sui trapianti e sulle malattie legate al sistema immunitario, compresi i disturbi autoimmuni, l'asma e le allergie, gestendo budget annuale da oltre 6 miliardi di dollari.

American Masters ha seguito per 14 lunghi mesi il medico più importante d'America e ha girato un documentario che uscirà la prossima primavera. "A Year in the Life of Dr. Anthony Fauci", così si intitola il lungometraggio, lo riprende a casa, nel suo ufficio e nei corridoi del potere mentre combatte contro la pandemia Covid-19. Dalle accese discussioni sul vaccino con i residenti di colore nel centro di Washington alla spiegazione di come il laboratorio di Wuhan, in Cina, finanziato dall'NIH, non avrebbe potuto creare un virus che producesse il Covid-19. Nulla di ciò che Fauci ha affrontato in precedenza, compresi gli attivisti che lo hanno sfidato durante l'epidemia di Hiv, lo ha preparato al contraccolpo politico e alle minacce contro la sua sicurezza e quella della sua famiglia che ha subito.

Classe 1940, figlio di un farmacista a Bensonhurst, Brooklyn, Fauci ha origini italiane. I suoi nonni immigrarono negli Stati Uniti dall'Italia alla fine del XIX secolo. I suoi nonni paterni, Antonino Fauci e Calogera Guardino, erano di Sciacca, mentre i suoi nonni materni erano di Napoli. La nonna materna, Raffaella Trematerra, era una sarta, mentre il nonno materno, Giovanni Abys, era un artista di origine svizzera noto per la pittura di paesaggi e ritratti, per le illustrazioni di riviste in Italia e per il design grafico di etichette commerciali, tra cui lattine di olio d'oliva.

Il giovane Antthony ha frequentato il Medical College della Cornell University (ora Weill Cornell Medicine), dove si è specializzato in medicina interna per adulti, concentrandosi principalmente sulle malattie infettive e sul sistema immunitario. Fauci si è laureato in medicina nel 1966, ha completato il tirocinio e la specializzazione in medicina interna al Weill Cornell Medical Center e nel 1968 è entrato a far parte dei National Institutes of Health (NIH) come associato clinico presso il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Laboratory of Clinical Investigation. Nel 1984 ne diventa il direttore (ruolo che ricopre per 38 anni, oggi ha annunciato le dimissioni) dettando la linea politica agli Stati Uniti sulle principali, e più impattanti, malattie virali come l'Aids, la SARS, l'Ebola, il Covid-19 e altre ancora. Nel 1985 sposa Christine Grady, infermiera ed esperta di bioetica, attuale capo del Dipartimento di Bioetica presso il Centro Clinico dei National Institutes of Health (NIH). Si sono conosciuto curando insieme un paziente. Anche lei ha studiato al lungo l'Hiv e ha scritto un libro sui vaccini contro l'Hiv. Insieme hanno avuto tre figli e in un'intervista a Elle ha raccontato le sue giornate: si allenano una volta al giorno, con una corsa da 5 km, amano cucinare in casa il risotto agli asparagi o il pollo con gli spinaci e mangiano verso le 19.

My family isn't alone in spending #Thanksgiving apart this year due to #COVID19. My #NIH colleagues Dr. Anthony Fauci & Dr. Christine Grady spoke to @MorningEdition about the tough choice their daughters made to not travel home this year. https://t.co/zg1CcuOyty @StoryCorps — Lawrence A. Tabak (@NIHDirector) November 21, 2020

Sono svariati gli ambiti in cui Fauci ha dato un contributo considerato fondamentale dalla comunità scientifica.

Ha rivoluzionato la reumatologia

Fauci ha condotto studi fondamentali per la comprensione della risposta immunitaria umana. È diventato famoso, in questo settore, per aver delineato i modi precisi in cui gli agenti immunosoppressivi modulano la risposta immunitaria. Ha sviluppato terapie efficaci per malattie infiammatorie e immunomediate che erano fatali come la poliarterite nodosa (una forma di vasculite che comporta l'infiammazione delle arterie), la granulomatosi con poliangioite (ex granulomatosi di Wegener) e la granulomatosi linfomatoide. Un sondaggio condotto nel 1985 dallo Stanford University Arthritis Center tra i membri dell'American Rheumatism Association ha classificato il lavoro del Dr. Fauci sul trattamento della poliarterite nodosa e della granulomatosi con poliangioite tra i più importanti progressi nella gestione dei pazienti in reumatologia negli ultimi 20 anni.

Gli studi sull'Hiv, il virus che distrugge le difese dell'organismo

Il dottor Fauci ha dato un contributo fondamentale alla comprensione del modo in cui l'HIV distrugge le difese dell'organismo espondendolo a infezioni mortali. Inoltre, è stato determinante nello sviluppo di trattamenti che consentono alle persone affette da HIV di vivere a lungo e attivamente. Continua a dedicare gran parte della sua ricerca ai meccanismi immunopatogeni dell'infezione da HIV e alla portata delle risposte immunitarie dell'organismo all'HIV.

Tra i ricercatori viventi più citati

In un'analisi del 2022 delle citazioni di Google Scholar, il dottor Fauci si è classificato al 44° posto tra i ricercatori viventi più citati. Secondo il Web of Science, il Dr. Fauci si è classificato al 9° posto su 3,3 milioni di autori nel campo dell'immunologia per numero totale di citazioni tra il 1980 e il gennaio 2022. Nello stesso periodo, si è classificato al 22° posto su 3,3 milioni di autori nel campo della ricerca e della medicina sperimentale e al 715° posto su 1,4 milioni di autori nel campo della medicina generale e interna.

Ha ricevuto 58 lauree honoris causa

Il dottor Fauci ha tenuto importanti conferenze in tutto il mondo ed è stato insignito di numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui la Medaglia presidenziale della libertà (la più alta onorificenza conferita a un civile dal Presidente degli Stati Uniti), la Medaglia nazionale della scienza, la Medaglia George M. Kober dell'Associazione dei medici americani, il Premio Mary Woodard Lasker per il servizio pubblico, il Premio Albany Medical Center per la medicina e la ricerca biomedica, la Medaglia d'oro Robert Koch, il Premio Prince Mahidol e il Premio Canada Gairdner per la salute globale. Ha inoltre ricevuto 58 lauree honoris causa da università statunitensi e straniere.

Fauci è membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze, dell'Accademia Nazionale di Medicina, dell'Accademia Americana delle Arti e delle Scienze e della Società Filosofica Americana, e anche di altre società professionali tra cui l'American College of Physicians, l'American Society for Clinical Investigation, l'Association of American Physicians, l'Infectious Diseases Society of America, l'American Association of Immunologists e l'American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Fa parte dei comitati editoriali di molte riviste scientifiche ed è autore, coautore o redattore di oltre 1.400 pubblicazioni scientifiche, tra cui diversi libri di testo.

Curiosità: anche lui è risultato positivo al Covid (a giugno di quest'anno), secondo il Washington Post è il dipendente governativo statunitense più pagato: guadagna 480mila dollari all'anno lavorando per il NIAID

